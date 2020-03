Baretti Chiaia, la drastica decisione degli esercenti: locali chiusi contro il Covid-19

"Alla luce dell'emergenza nazionale dovuta al contagio da Coronavirus l'associazione Chiaia Night, nonostante l'ordinanza della Regione Campania non lo chieda esplicitamente, ha deciso di chiudere i locali fino a nuovo ordine".

È con questo messaggio che molti tra gli esercenti della movida hanno risposto alle sollecitazioni della Regione Campania a proposito di quanto sta accadendo con l'emergenza Covid-19.

Resteranno chiusi: Flanagan's, BiSi, Bi-LateraL, Jazzy, H2no, H2no Kitchen, Rewild, Seventy, Fishbar, Enoteca Belledonne (aperto solo la mattina e per asporto) 66 e SPRITZ (chiuderanno a partire da lunedì).

"Ci siamo resi conto che la situazione non è facile, seppure si può far rispettare le norme di sicurezza imposte dall'ordinanza, come la distanza interpersonale di 1 metro, resta comunque fondamentale salvaguardare la salute dei nostri clienti e dipendenti ed evitare che possano crearsi situazioni di pericolo, così abbiamo scelto di chiudere finché non ci saranno nuove disposizioni - proseguono gli esercenti - Siamo speranzosi che la situazione, con l'impegno delle istituzioni, dei cittadini e l'osservazione delle norme di sicurezza, si risolva presto. Confidiamo, inoltre, che le istituzioni trovino il modo di supportarci in un momento di difficoltà".