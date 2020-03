Castellammare di Stabia, positiva al Coronavirus una professoressa

Una professoressa di Castellammare di Stabia, in servizio nell'Istituto Don Bosco - D'Assisi di Torre del Greco, è risultata positiva al Coronvirus. Ne dà notizia il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino: "Pochi minuti fa abbiamo ricevuto la comunicazione da parte della protezione civile della Regione Campania che una persona residente a Castellammare di Stabia risulta essere contagiata da coronavirus (Covid-19). Si tratta di una delle docenti in servizio presso l’Istituto Don Bosco - D’Assisi di Torre del Greco".

"Ciò che più mi preme è rassicurare tutti i miei concittadini. La donna, classificata come “contatto stretto” dell’insegnante risultata positiva a Torre del Greco, non esce di casa da molti giorni (è in isolamento domiciliare fiduciario); pertanto è da escludere che vi sia nell’ambiente esterno pericolo di contagio. Il virus, infatti, come attestato dal Ministero della Salute, ha una sopravvivenza massima di nove giorni".

"In ogni caso, sentita l’Asl Na 3 Sud, si procederà ad una pulizia ed una disinfezione degli ambienti comuni del fabbricato ove la paziente risiede, secondo le indicazione della Circolare del Ministero della Sanità prot. 5443 del 22 febbraio 2020. Si invita pertanto a seguire le disposizioni come da ordinanze emanate nelle scorse ore e da vademecum delle autorità sanitarie".