Coronavirus, un nuovo guarito a Castellammare

"L’Asl ci ha comunicato che un cittadino stabiese positivo al Covid-19 è ufficialmente guarito. Si tratta di un 61enne che aveva ricevuto l’esito positivo del tampone lo scorso 30 maggio, ma che l’11 e il 12 giugno si è sottoposto ad altri due tamponi, entrambi con esito negativo, ragion per cui l’Asl ha dichiarato la guarigione del paziente e la conseguente revoca dell’isolamento domiciliare anche all’intero suo nucleo familiare. Una bella notizia, che ci fa ben sperare anche per gli altri 4 cittadini ancora alle prese con la loro battaglia contro il Covid. Ma tutto ciò non deve indurci minimamente ad abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a rispettare le regole relative al distanziamento sociale e all’uso corretto delle mascherine. Soltanto se resteremo uniti e compatti, riusciremo a vincere questa sfida. Insieme ce la faremo", è il post della pagina ufficiale Facebook della città di Castellammare.

