Coronavirus, caso sospetto al Cotugno: è un cittadino cinese di 40 anni

Apprensione per un nuovo caso sospetto di Coronavirus, questa volta in provincia di Salerno. Come riporta SalernoToday, nelle ultime ore un uomo di nazionalità cinese, di circa 40 anni, rientrato recentemente dal suo Paese d'origine, si è presentato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia con sintomi che potrebbero essere riconducibili al Coronavirus.

Attivata la procedura di trasferimento, a bordo di un’ambulanza specializzata, presso il nosocomio “Cotugno” di Napoli per i test e le verifiche del caso.

Medico in quarantena

Buone notizie, invece, per Francesco Colaleo, il medico specializzando in Neurochirurgia alla Federico II di Napoli, che ha concluso la quarantena, dopo il ritorno dalla Cina. Il 30enne, che non ha mai manifestato alcun sintomo legato al Coronavirus, era stato diverse settimane per lavoro a Kunming, nella provincia dello Yunnan, quando è scoppiata l'epidemia da Coronavirus. Il 26 gennaio aveva deciso di far ritorno a Napoli. Dopo il periodo di quarantena ha anche ripreso a lavorare in ospedale.