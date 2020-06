Allarme Coronavirus a Bacoli, il sindaco: "Positivo un operatore medico"

"Voglio che sia chiaro a tutti. L’emergenza sanitaria non è ancora finita". È così che Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, si rivolge ai suoi concittadini nel dare notizia - intorno alle 13 di oggi - di un nuovo caso di Covid-19 nella città che amministra.

"Mi è stato appena comunicato un nuovo caso positivo al Coronavirus nella nostra città - spiega Della Ragione sui social network - È un operatore medico, in isolamento domiciliare, non legato ad altri episodi di contagio già verificatesi a Bacoli. Attraverso l’Asl si sta provvedendo a monitorare, con tamponi, tutte le persone entrate in contatto con il caso positivo".

L'invito alla responsabilità

"Invito ancora una volta tutti ad assumere atteggiamenti responsabili. Il distanziamento fisico è indispensabile. Le misure che sto adottando, non ultima quella sulle spiagge libere, sono esclusivamente volte a tutelare la salute di tutti - prosegue il sindaco bacolese - Chi se ne lamenta, pur comprensibilmente perché esasperato, non ha capito che il rischio contagio è ancora presente. Ho il dovere di fare ogni cosa per difendervi. E la farò. Nelle prossime ore comunicherò le azioni che abbiamo deciso di mettere in campo in vista del prossimo fine settimana".

"Condivido le lamentele di tanti. Le scene di assembramento verificatesi presso alcuni bar e lidi privati del territorio sono inaccettabili. Intollerabili. È il tempo della responsabilità collettiva. Ma sono pronto, ove necessario, ad adottare ulteriori misure restrittive - è la conclusione - Voglio che sia chiaro a tutti. L’emergenza sanitaria non è ancora finita".