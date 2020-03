Ischia, isolamento per chi alloggiava nell'hotel del turista positivo a test Coronavirus

"Ai cittadini dico di stare tranquilli. Si tratta di un caso isolato, circoscritto, non bisogna fare allarmismo". Ad affermarlo all'Adnkronos è Francesco Del Deo, sindaco di Forio d'Ischia, dopo il primo caso di Coronavirus registrato ieri sull'isola verde.

Si tratta di un turista 77enne di Brescia che alloggiava in un albergo a Forio. "Il sistema sanitario dell'isola ha funzionato benissimo, da ieri si è attivato il sistema, sono state controllate tutte le persone che alloggiavano nello stesso albergo, sono stati messi in isolamento e nessuno di loro ha una sintomatologia sospetta", ha spiega il primo cittadino isolano.

"In altri Paesi non c'è stata la stessa nostra capillarità nel fare i tamponi", ha afferma ancora Del Deo secondo il quale così si spiega il numero maggiore di contagiati nel nostro Paese. "Questo è autolesionismo. Bisogna abbassare i toni".

Coronavirus in Campania, gli ultimi aggiornamenti

La task force della Protezione Civile della Regione Campania ha reso noto che nella giornata di martedì 3 marzo sono stati effettuati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 42 test con un totale di 3 tamponi positivi. Come per tutti gli altri, si attende ora la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il computo totale delle persone risultate positive al Covid-19 nella nostra regione è ora di 31 unità.