Coronavirus, un caso in albergo a Ischia: è un turista di Brescia

Registrato sull'isola di Ischia il primo caso di Coronavirus. Si tratta di un uomo, un turista in vacanza sull'isola e proveniente da Brescia. Il turista alloggiava all'interno di un albergo di Forio ed è stato ricoverato all'ospedale Rizzoli in attesa del trasferimento sulla terraferma all'ospedale Cotugno. La struttura alberghiera dove risiedeva il turista è stata isolata e al momento è presidiata dalle forze dell'ordine.

L'ordinanza dei sindaci contro lombardi e veneti

Proprio i sindaci dell'isola avevano emanato un'ordinanza, annullata poi dal prefetto che vietava l'arrivo a turisti provenienti dalla zona rossa del focolaio. L'ordinanza venne appellata come razzista ma i primi cittadini addussero come motivazione proprio la necessità di proteggere l'isola dall'arrivo del virus. Doveva avere valenza fino al 9 marzo e riguardava anche i cittadini cinesi. Alcuni cittadini ischitani si erano opposti proprio all'arrivo dei turisti provocando delle forti tensioni all'interno dell'isola.

Il commento del sindaco di Ischia dopo l'ordinanza

"Abbiamo pensato di prescrivere un atto precauzionale, in vista del contagio del coronavirus - ha spiegato il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a Radio Crc - Questa ordinanza è stata annullata, perché il Prefetto ha riscontrato un difetto di competenza da parte di noi sindaci. Bisogna attuare un'iniziativa che permetta di circoscrivere il virus, evitando che si espanda. Stiamo cercando di tutelare le nostre comunità, rispetto ad un rischio che, obiettivamente, c'è, evitando di trasformare l'isola d'Ischia come la nave da crociera lasciata in quarantena. Questo non è un atto di razzismo, ma c'è bisogno, in questa fase di emergenza, di strumenti precauzionali. È fondamentale costruire dei cordoni di sanità".

La polemica di Rita Dalla Chiesa

“Amici del Nord, ci sono tanti posti belli in Italia, possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia. Ricordiamocelo per le vacanze estive". Così si rivolse ai suoi numerosi follower la conduttrice Rita Dalla Chiesa. A scatenare la reazione della conduttrice fu proprio l'accoglienza che alcuni ischitani, in preda alla psicosi da Coronavirus, riservarono a turisti provenienti dal Nord Italia.