Coronavirus, un nuovo positivo a Vico Equense: era rientrato a marzo dal Nord

Con un post sul suo profilo facebook Andrea Buonocore, sindaco del Comune di Vico Equense, ha annunciato l’esistenza di un nuovo caso positivo in città.

“La battaglia – si legge nel post - che ci vede tutti in contrapposizione con il Covid-19 è tutt'altro che terminata. Un altro nostro giovane concittadino è appena risultato positivo al test. Rientrato a marzo dal nord, dove si era recato per motivi di lavoro, si era da subito sottoposto ad isolamento fiduciario. Appreso l'esito del test si è posto di nuovo in isolamento ed è costantemente monitorato dagli organi competenti che, al momento, stanno completando la mappatura dei contatti. A lui e alla sua famiglia l'augurio di una pronta e rapida guarigione. Come vi ripeto con cadenza regolare, non è ancora giunto il tempo di abbassare la guardia. Stiamo riprendendo le nostre abitudini, ma bisogna farlo nel rispetto delle regole: rispettare il distanziamento sociale ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali. Insieme ce la faremo!”