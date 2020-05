Coronavirus, 6 casi su quasi seimila tamponi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il nuovo bollettino sui casi regionali da Covid-19. In totale si contano 6 nuovi casi su quasi seimila tamponi effettuati. Una media molto bassa che conferma il trend in decrescita del contagio. Di seguito i dettagli, laboratorio per laboratorio.

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 888 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 384 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 55 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 368 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 163 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 251 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 283 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 498 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Osedale di Nola: sono stati esaminati 749 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 118 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 189 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 502 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 426 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1005 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 6

Tamponi di oggi: 5.879

Totale complessivo positivi Campania: 4.773

Totale complessivo tamponi Campania: 185.724

I casi a Napoli

Sono 233 le persone attualmente positive al Coronavirus a Napoli. E' quanto emerge dai numeri dell'emergenza Covid-19 in città diffusi dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di martedì 26 maggio. Sono due i nuovi casi di positività (per un totale di 984 dall'inizio della pandemia) registrati nelle ultime 24 ore nel capoluogo campano. Due anche i nuovi casi di guarigione, che salgono così a quota 626.

Resta invariato, rispetto all'ultimo bollettino, il numero dei decessi (125). Scende di una unità il numero dei ricoverati in ospedale (42), 4 dei quali in terapia intensiva.

Infine sono 191 le persone attualmente in isolamento domiciliare.

Il riparto provinciale