Coronavirus, l'aggiornamento dei dati provincia per provincia

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il punto alle ore 23.59 di ieri con i positivi in Campania ripartiti per province:



Totale positivi: 3.670

Totale tamponi: 36.770



Totale deceduti: 248

Totale guariti: 360 (di cui 248 totalmente guariti e 112 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 1.932 (di cui 784 Napoli Città e 1148 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 541

Provincia di Avellino: 401

Provincia di Caserta: 381

Provincia di Benevento: 156

Altri in fase di verifica Asl: 259

