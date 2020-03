Coronavirus, un contagiato a Pomigliano: tre in quarantena

Sono tre le persone in isolamento per essere state in contatto con il cittadino risultato positivo al tampone del Covid-19 a Pomigliano d'Arco, come fa sapere il comune.

Il contagiato, asintomatico e in rianimazione presso la propria abitazione, è risultato positivo dopo essere entrato in contatto con l'avvocato di Napoli (paziente 1). Dei tre cittadini in isolamento, due fanno parte dello stesso nucleo familiare.

''La misura della quarantena - spiegano dal Comune - è resa necessaria visti i contatti con un altro soggetto risultato positivo al Covid-19''. Ieri intanto aveva destato preoccupazione l'improvviso malore di un dipendente di una delle fabbriche della zona industriale di Pomigliano, ma per fortuna si trattava solo di un blocco per lombosciatalgia.