Turiste cinesi, il responso delle analisi: non è coronavirus

Si può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il caso delle due turiste cinesi, ricoverate questa notte al Cotugno di Napoli per sospetto coronavirus. I test cui sono state sottoposte hanno escluso si possa trattare del pericoloso virus.

Provenienti da zone considerate "a rischio" e a Napoli entrambe dal 22 gennaio scorso, una delle due aveva presentato sintomi compatibili.

I tamponi faringei, nasali e su espettorato hanno però dato tutti risultati negativi.

Altri casi sospetti, non è coronavirus

A quanto pare, sono numerosi i cittadini cinesi che si stanno recando al Cotugno accusando sintomi influenzali. In Campania non vige alcun allarme però: tutti i casi finora esaminati sono risultati negativi, ed è accertato che il tasso di mortalità dovuto alla sindrome respiratoria provocata dal coronavirus è molto basso, non oltre il 3 percento dei colpiti.

Negativo anche un altro caso sospetto - un italiano ricoverato lunedì notte al Cotugno dopo un mese di soggiorno nella regione di Hubei, quella della città di Wuhan - e non si tratta di coronavirus neanche per la coppia cinese presentatasi in ospedale a Sarno, al "Martiri di Villa Malta".

La curva epidemiologica in Europa, intanto, sta iniziando a scendere. Il cordone sanitario chiuso attorno alla Cina pare al momento stia funzionando.

NUMERO VERDE

Sarà attivo dal 5 febbraio il numero verde regionale 800 909699 sul Coronavirus. Il servizio fornirà gratuitamente ai cittadini campani informazioni in merito al virus. Al numero, il cui funzionamento è garantito dall'Asl Napoli 1 Centro, risponderanno medici laureati abilitati, iscritti all'albo competente. Ogni Asl garantirà almeno una o più postazioni e pertanto il servizio vedrà almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo su due turni: dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00.