Coronavirus, un nuovo caso di contagio ma 29 guariti in più a Napoli

Un solo caso in più rispetto a ieri, ma 29 guariti in più: è questo il sunto del nuovo bollettino Covid-19 emanato dal Comune di Napoli. Dati che sostanzialmente confermano la frenata in atto in Campania, e a Napoli in particolare, già da qualche giorno. I casi complessivi salgono dunque a 982, 624 dei quali sono guariti.

Rispetto a ieri diminuisce, di 22 unità, anche il numero di persone in isolamento domestico. Stabile il numero dei decessi, 125.

I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.