Coronavirus, sei nuovi casi nel Comune di Napoli: il bollettino

Sono 6 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella città di Napoli. Il dato aggiornato dal Comune di Napoli, 822, viene paragonato a quello diffuso ieri, 816. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.

Sono 7 in più gli asintomatici, due in meno i ricoverati, uno in meno in terapia intensiva, 15 in più in isolamento, 48 i guariti.

