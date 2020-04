Coronavirus, torna a salire il trend di nuovi contagi a Napoli. I dati

Tornano a salire i contagi nel Comune di Napoli: sono 29 i nuovi casi di contagio in città rispetto a ieri. Un dato allarmante se si pensa che l'aumento tra la domenica di Pasqua e il Lunedì era di soli 5 casi. Anche nel giorno precedente i nuovi casi rilevati erano contenuti: 17. Si tratta di un dato che deve far riflettere.

Aumenta di un solo caso il numero degli asintomatici. Sono tre in più le persone ricoverate in ospedale, 14 in più i contagiati in isolamento domestico. C'è un nuovo caso di decesso.

