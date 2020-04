Coronavirus, le vittime in Campania salgono a 352: ieri sette decessi

Sono sette le vittime del Covid-19 registratesi ieri in Campania, mentre risultano essere 58 i guariti. Questi i dati, aggiornati alla mezzanotte scorsa, diffusi dall'Unità di crisi regionale.

Come già anticipato dall'ultimo bollettino, sono 4.349 i positivi su 68.727 tamponi eseguiti.

Il computo totale dei decessi è quindi ora giunto a 352 persone, mentre i guariti sono 1.120.

Aggiornato anche il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.389 (di cui 894 nel capoluogo e 1495 in provincia); Salerno: 652; Avellino: 440; Caserta: 416; Benevento: 177. Altri in fase di verifica Asl: 275.

La situazione a Napoli

Coronavirus, il bollettino del Comune: in città sei nuovi casi di contagio

„Il Comune di Napoli aveva diffuso intanto in tarda mattinata il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi per la città. Il totale dei positivi è di 896, sei casi in più rispetto ai dati di ieri. Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

I dati sono trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro. Si registrano inoltre 8 nuovi casi di completa guarigione.

