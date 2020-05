Coronavirus in Campania, tre morti nelle ultime 24 ore. Il riparto dei casi per provincia

È stato pubblicato il focus dell'Unità di crisi sull'ultimo bollettino Covid-19 pubblicato, ovvero quello della tarda serata di ieri.

Come già sottolineato, il totale dei positivi al primo maggio è di 4.459 persone dall'inizio dell'emergenza, su di un totale di 83.592 tamponi eseguiti fino ad oggi.

Il totale delle vittime è di 362 persone, con 1.376 guariti (di cui 1.342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti, cioè "asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione").

Come sempre il focus sui dati del bollettino presenta il riparto per provincia dei casi.

In provincia di Napoli: 2.454 (di cui 922 Napoli Città e 1532 Napoli provincia); in provincia di Salerno: 662; in provincia di Avellino: 462; in provincia di Caserta: 420; in provincia di Benevento: 182. Altri in fase di verifica Asl, 279.

Nel Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha invece diramato il resoconto giornaliero poche ora prima, aggiornato alle ore 11 di oggi, sabato 2 maggio. Rispetto al bollettino precedente si segnalano 6 nuovi casi di contagio che portano il totale a 922 casi nel Comune napoletano. Si segnala inoltre un nuovo caso di decesso.

Aumentano di cinque unità i casi di contagiati in isolamento domestico.

I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.

