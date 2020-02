De Luca: "Il Coronavirus non è l'Aids, dobbiamo solo bloccarne la diffusione"

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha voluto fare il punto sulla situazione Coronavirus in Campania nella consueta intervista a Lira Tv, trasmessa anche in diretta sui canali social istituzionali: "Bisogna dire che abbiamo una certa puntualità nel seguire ogni aspetto. Il Coronavirus è un problema seguito e controllato con massima attenzione", ha detto De Luca. "Al contempo voglio diffondere un messaggio di tranquillità. Non parliamo di AIDS, non è irrisolvibile. Al tempo stesso non è come un raffreddore o un'influenza, ma più importante. Ciononostante nel 90% dei casi si guarisce. E statisticamente posso dirvi che in queste settimane ci saranno stati tantissimi contagiati che non sanno di esserlo perché totalmente asintomatici".

Precauzioni

"Bisogna aggiornarsi sui numeri utilizzando due canali informativi: Protezione Civile e Regione. In questo momento abbiamo il controllo in tempo reale", ha aggiunto De Luca. "Poi bisogna adottare le normali precauzioni che usiamo quando in famiglia c'è un influenzato. E cioè: manteniamo una certa distanza. Laviamoci le mani dieci volte al giorno, ogni ora. Quando starnutiamo proteggiamo gli schizzi con il gomito. Basterebbe questo per ridurre del 50-60% le possibilità di contagio. Ma il nostro obiettivo è bloccare la diffusione del contagio".

Casi in Campania

"Finora ci sono tre casi accertati in Campania. Ma non abbiamo alcun focolaio in regione. Tutti i casi sono persone provenienti dalle zone cosiddette a rischio nel Nord Italia. Ecco, un appello mi sento di farlo: Limitare viaggi in zone a rischio. Dai Comuni in quarantena non si può uscire, chi si muove compie reato penale, è irresponsabile. Nel caso della signora residente nel Cilento abbiamo dovuto ricostruire l'intero viaggio dal Nord, in treno, autobus, macchina. Abbiamo ricostruito tutta la catena dei contatti. Tutti i familiari sono stati sottoposti a tampone, un Liceo di Vallo della Lucania in cui insegna una familiare è stato chiuso, abbiamo informato Trenitalia e segnalato carrozza e treno, ritrovato tutte le persone che hanno viaggiato con lei in bus. Bisogna, se si può, evitare i lunghi viaggi", ha concluso il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.