Coronavirus, 5 nuovi casi in Regione Campania

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 ha diramato l'ultimo bollettino relativo ai dati del contagio da Coronavirus in Campania. Si dimezza il numero di positivi rispetto a ieri, sono 5 in Campania su oltre 3500 tamponi analizzati. Di seguito il conteggio di ogni laboratorio.

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 368 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 525 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna: sono stati esaminati 110 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 239 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 148 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 165 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 348 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola sono stati esaminati 225 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 105 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 298 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE/IZSM sono stati esaminati 403 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 363 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Cardarelli/IZSM sono stati esaminati 53 di cui nessuno risultato positivo.​

Positivi di oggi: 5

Tamponi di oggi: 3.510

Totale complessivo positivi Campania: 4.802

Totale complessivo tamponi Campania: 201.543