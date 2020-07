Coronavirus, altri tre contagi nel campo rom: sei in tutto

Altri tre residenti nel campo rom di Scampia sono risultati positivi al Covid-19. Sei in tutto finora i casi riscontrati. È quanto si apprende da fonti dell'Asl Napoli 1. I nuovi positivi sono emersi dallo screening a cui sono stati sottoposti i contatti stretti di una 17enne originaria della Romania in stato di gravidanza, di suo marito 17enne e di uno zio della giovane, entrambi in isolamento.

L'Asl sta proseguendo la ricostruzione della catena di contatti per risalire ad eventuali altri positivi.

OTTO NUOVI POSITIVI IN CAMPANIA

Sono otto i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Questo è quanto emerge dal bollettino dell'Unità di Crisi regionale di mercoledì 15 luglio, sulla base dei dati aggiornati alle 23,59 del 14 luglio.

1846 sono i tamponi analizzati nella giornata di ieri nelle varie strutture regionali.

C'è anche un nuovo caso di guarigione, mentre non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale dunque a 4787 unità, a fronte di 306.363 test esaminati.

Il totale dei guariti raggiunge quota 4.096.