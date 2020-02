Coronavirus, il direttore dell'Ospedale dei Colli: "In Campania 'focolai da migrazione'"

Saranno resi noti domani i risultati dei test sui due possibili casi di contagio di Coronavirus sorti in Campania nelle ultime ore. "Non sono focolai campani, ma da `migrazione", afferma Maurizio Di Mauro, direttore generale dell`Ospedale dei Colli, a Napoli.

Proprio dal Cotugno i tamponi sono stati inviati a Roma, all'Istituto superiore di Sanità. registrati oggi i cui risultati saranno noti nella giornata di domani. Si tratta di due donne, entrambe di ritorno dal Nord Italia. "Una delle due pazienti verrà trasferita all`ospedale Cotugno di Napoli - ha affermato all'Ansa Di Mauro- l`altra, la paziente dell`ospedale di Vallo della Lucania, è al momento in isolamento, e non so se sarà trasferita da noi, al momento non abbiamo notizie in questo senso, probabilmente potrebbe essere disposto domani". Le pazienti presentavano sintomi blandi quando si sono recate in ospedale. Le loro condizioni non preoccupano.