Coronavirus in Campania: 4 nuove vittime da ieri. I casi provincia per provincia

Intorno alle 17 di oggi l'Unità di Crisi della Protezione civile della Campania ha, come è consuetudine in questi mesi di emergenza Covid-19, fatto il punto sui positivi in Campania ripartiti per province.

Come di consueto, i dati sono aggiornati al numero totale dei casi accertati dall'ultimo bollettino regionale messo, ovvero quello della serata di ieri.

Il totale dei positivi è - come sottolineato già nella serata di ieri - di 3.604 unità su 35.448 tamponi eseguiti.

Il totale dei deceduti è di 242 (+4 da ieri) persone, mentre ne sono guarite 305 (+28 da ieri), di cui 235 totalmente e 70 clinicamente.

Questo il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.871 (di cui 779 Napoli Città e 1092 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 536

Provincia di Avellino: 400

Provincia di Caserta: 375

Provincia di Benevento: 156

Altri in fase di verifica Asl: 266

I dati a Napoli

Sono 779 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, sono 17 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in città rispetto alla stessa ora di ieri.

Positiva è l'assenza di nuovi decessi, che restano pertanto 40. Invariato anche il numero dei clinicamente guariti, 91, e dei guariti che risultano negativi a due test consecutivi, 27.

Sono 165 invece (+2 rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva, dato costante per il quarto giorno consecutivo. Invece 547 (+15 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Sono 131 infine gli asintomatici, uno in più rispetto a ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery