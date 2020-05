Coronavirus, in calo costante i positivi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 780 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 587 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 39 tamponi, di cui nessuno positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 174 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 205 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 221 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 186 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 729 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 237 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui 1 risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 120 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 525 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 380 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli: sono stati esaminati 71 tamponi di cui nessuno risultato positivo; -

Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 513 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 11

Tamponi di oggi: 4.867

Totale complessivo positivi Campania: 4.744

Totale complessivo tamponi Campania: 166.692

Vaccino anti Covid-19, l'intervista ad Ascierto

“Stiamo disegnando con la Takis uno studio clinico per sperimentare il vaccino sull’uomo, che dovrebbe partire tra ottobre e novembre 2020. Sarà uno studio di fase 1 e dovrebbe prevedere quattro coorti di partenza e successivamente un’espansione nella coorte che avrà dimostrato la migliore capacità di produrre anticorpi neutralizzati. Attualmente i nuovi casi di positivi in Campania sono, per fortuna, molto pochi, e questo ci porta a tirare almeno un piccolo sospiro di sollievo. Tuttavia, questi ottimi risultati, non devono farci assolutamente abbassare la guardia ma, anzi, ci impongono di porre ancora più attenzione in quelle che sono le ormai conosciute misure di prevenzioni adottate”, ha spiegato Ascierto in una intervista a NapoliToday.

Spostamenti solo tra regioni a rischio limitato: basso l'indice di contagio in Campania

Le stime aggiornate di Rt regione per regione: Abruzzo 0,86, Basilicata 0,63, Calabria 0,17, Emilia Romagna 0,49, Campania 0,45, Friuli Venezia Giulia 0,63, Lazio 0,71, Liguria 0,52, Lombardia 0,51, Marche 0,48, Molise 0,51, Piemonte 0,39, Bolzano 0,45, Trento 0,77, Puglia 0,56, Sardegna 0,27, Sicilia 0,69, Toscana 0,59, Umbria 0,53, Valle d'Aosta 1,06, Veneto 0,56.

"L'uso di questo strumento deve essere uno dei navigatori. E i dati che abbiamo oggi sono dati buoni un po' per tutto il Paese. Il virus circola, ma i focolai si sono numericamente ridotti. Abbiamo un'Italia a più velocità e il livello di ripartenza è diverso se si parte da zero casi o da un centinaio o un migliaio di casi", ha osservato Brusaferro. Il governo sta valutando di eliminare la limitazione agli spostamenti tra regioni che hanno lo stessa situazione epidemiologica: nelle regioni con un basso numero di contagi potrebbe non essere consentito l'ingresso a persone che provengono da regioni con un maggior numero di casi.