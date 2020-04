Covid-19, il bollettino regionale: solo 66 nuovi casi da ieri

Alle 22 l'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i nuovi dati relativi alla diffusione del Covid-19 in Campania.

Questi i risultati giornalieri sui tamponi analizzati:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 496 tamponi di cui 54 risultati positivi;

Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 165 tamponi di cui 5 positivi;

Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 31 tamponi, nessuno positivo;

ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 121 tamponi di cui nessuno positivo;

Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 97 tamponi di cui 2 positivi;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 391 tamponi di cui 4 positivi;

Ospedale di Nola: sono stati esaminati 21 tamponi, di cui 1 positivo;

In totale oggi i positivi risultano quindi 66, il dato più basso da diverse settimane a questa parte. Leggermente più basso però anche il numero di tamponi presi in esame che oggi è si è attestato sulle 1.322 unità.

Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'epidemia è quindi di 3.670 persone, dato riscontrato su 36.770 tamponi analizzati.

L'ultimo riparto provincia per provincia

Intorno alle 17 di oggi l'Unità di Crisi della Protezione civile della Campania aveva, come è consuetudine in questi mesi di emergenza Covid-19, fatto il punto sui positivi in Campania ripartiti per province.

Come di consueto, i dati sono aggiornati al numero totale dei casi accertati nel precedente bollettino regionale emesso, ovvero quello della serata di ieri.

Il totale dei positivi era di 3.604 unità su 35.448 tamponi eseguiti. Il totale dei deceduti è di 242 (+4 da ieri) persone, mentre ne sono guarite 305 (+28 da ieri), di cui 235 totalmente e 70 clinicamente.

Questo il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.871 (di cui 779 Napoli Città e 1092 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 536

Provincia di Avellino: 400

Provincia di Caserta: 375

Provincia di Benevento: 156

Altri in fase di verifica Asl: 266

I dati a Napoli

Sono 779 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, sono 17 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in città rispetto alla stessa ora di ieri.

Positiva è l'assenza di nuovi decessi, che restano pertanto 40. Invariato anche il numero dei clinicamente guariti, 91, e dei guariti che risultano negativi a due test consecutivi, 27.

Sono 165 invece (+2 rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva, dato costante per il quarto giorno consecutivo. Invece 547 (+15 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Sono 131 infine gli asintomatici, uno in più rispetto a ieri.

