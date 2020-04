Coronavirus, positivi 23 anziani su 27 in una casa di riposo

L'epidemia di Coronavirus sta colpendo in misura elevata le case di riposo in tutta Italia, diventate veri e propri focolai del virus. Dopo i casi in provincia di Napoli e nel beneventano si registrano decine di contagi anche a Napoli. Sono per l'esattezza 23 su 27 gli anziani ospiti di una casa riposo di Fuorigrotta positivi al tampone da Covid-19.

Nella medesima casa di riposo era morta nei giorni scorsi una donna di 91 anni, anch'ella positiva al virus. Nella struttura sono presenti anziani tra gli 85 e i 94 anni di età. Attesa per i temponi degli altri ospiti della struttura. "Un mio parente è ospite della struttura. Pochi giorni fa è stato registrato il decesso di un'anziana in stress respiratorio. Ci sono ospiti risultati positivi e sono ancora nella struttura con febbre ed altri gravi sintomi. Urge per loro il ricovero", denuncia a NapoliToday il parente di un anziano ricoverato nella struttura ospedaliera di Fuorigrotta.

Il caso nel napoletano

In una casa di riposo di Sant'Anastasia numerosi ospiti della struttura erano risultati positivi al Coronavirus. Su 52 ospiti della struttura 32 erano risultati positivi al tampone. Due di questi avevano perso la vita.