Coronavirus, primo contagio a Casalnuovo. Il sindaco: "Lavora al nord, ora è in quarantena"

"Anche a Casalnuovo abbiamo il primo caso di covid 19". L'annuncio arriva via Facebook dal sindaco Massimo Pelliccia che aggiunge: "Si tratta di una persona che lavora al Nord ed è stato in contatto con i focolai settentrionali. E' rientrato a Casalnuovo il 6 marzo e sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli. Al momento, è in isolamento come il resto della sua famiglia".