Coronavirus, sei contagiati nella casa per anziani di Serrara Fontana - Ischia

Sono sei i pazienti risultati positivi al Coronavirus nella struttura 'Villa Mercede' di Serrara Fontana, sull'isola di Ischia. Secondo quanto riportato da AdnKronos i 25 pazienti e gli 8 sanitari della struttura sono stati sottoposti a tampone. Si attende ora l'esito del tampone post mortem eseguito su un'anziana deceduta all'ospedale di Ischia, che era stata in precedenza ricoverata nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli - dove sono stati riscontrati oltre 30 contagiati.

"La cittadinanza è certamente preoccupata, lo era prima per le condizioni generali e ora lo è ancor di più perché vi è un piccolo focolaio in una struttura posta all'interno del paese", spiega all'Adnkronos il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. "I sei pazienti positivi di Villa Mercede sono attualmente in buone condizioni e sono stati trasferiti in un'ala della struttura completamente autonoma, distanti dagli altri ospiti".