Coronavirus, Carrello Solidale a Mugnano: spesa per le famiglie in difficoltà

Crescono le famiglie in difficoltà in questi giorni segnati dall'emergenza coronavirus, ma fortunatamente, cresce anche il senso di solidarietà.

A Mugnano di Napoli, la Proloco, insieme a diverse associazioni cittadine, promuove il Carrello Solidale, per preparare la spesa per le famiglie in difficoltà.

Di seguito, l'elenco dei negozi in cui è possibile trovare il carrello:

▪︎ MEDITERRANEA PESCA

via provinciale Mugnano/melito

SALUMERIE che hanno aderito:

▪︎ Alimentare VALLEFUOCO via Roma 22

▪︎ SALUMERIA DI GIOVANNI angolo via 4 martiri.

▪︎ MINIMARKET LUCA GRIECO via mercato ittico (è lui a dare un contributo)

▪︎ SALUMERIA SAPORI GENUINI (Orsola terracciano) Via Napoli 5/6.

▪︎ FIOREMARKET di ANNA MELVI via Quasimodo 8

▪︎ Alimentari Eliseo via Antonio de Curtis

▪︎ AMA MARKET Via Napoli 147

▪︎ Supermercato Decò Via Napoli

MACELLERIE che hanno aderito:

▪︎ Macelleria Messicano via Ugo Foscolo

▪︎ Macelleria Esposito Agostino via Diaz

▪︎ Macelleria Carluccio zona San Giovanni.

I cittadini, recandosi in questi esercizi quando hanno necessità di fare approvvigionamento, possono comprare anche uno o più prodotti a scelta da inserire nel carrello solidale. La Proloco Mugnano, poi, ogni tre giorni ritirerà i prodotti dai carrelli per compattare delle spese da inviare alle famiglie tramite gli operatori dei servizi sociali.

