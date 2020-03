Coronavirus, Carmela Rescigno: "Si impedisca il collasso del Cardarelli"

"Lancio un appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: mobiliti tutte le forze per impedire il collasso in queste drammatiche ore dell'ospedale Cardarelli di Napoli". La richiesta è di Carmela Rescigno, responsabile Nazionale Sanità di Fratelli d'Italia. Secondo Carmela Rescigno "ad oggi vari reparti, Ortopedia, Neurochirurgia, Medicina d'Urgenza, sono out. Mentre il pronto soccorso sta riaprendo l'attività dopo la chiusura".

"Non è il momento delle polemiche ma è chiaro a tutti che il piano di prevenzione messo in campo dalla Regione Campania per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sia stato fallimentare. Se i primi a essere contagiati sono stati i medici è perché qualcosa non ha funzionato nelle procedure di filtro agli ospedali" conclude la dirigente di Fratelli d'Italia Carmela Rescigno.