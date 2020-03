Ospedale Cardarelli, riaperto il pronto soccorso dopo l'intervento di sanificazione

Ha ripreso questa mattina le attività il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dopo gli interventi di sanificazione effettuati questa notte ad opera dell’Asl Napoli 1 Centro.

Il pronto soccorso del nosocomio partenopeo era stato chiuso nella serata di domenica dopo che un primario, attualmente in buone condizione di salute e in quarantena presso il proprio domicilio, è risultato positivo al Coronavirus.

"Dopo la sanificazione di stanotte, il pronto soccorso del Cardarelli è stato subito riaperto. Bisogna essere prudenti e mettere in atto tutte le precazioni possibili durante questa emergenza sanitaria. Sono a rischio tante persone”, ha commentato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della Commissione Sanità.

E' salito a 115 il totale dei positivi al Coronavirus in Campania. I dati sono aggiornati alle 22 di domenica 8 marzo. L'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato che nel pomeriggio di domenica sono stati esaminati 57 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. Di questi, 14 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

DONNA DI NAPOLI MUORE IN CASA, IL FRATELLO CONFERMA: "E' CORONAVIRUS" - VIDEO

84enne deceduta all'ospedale di Nola

Una donna di 84 anni di Ottaviano è deceduta all'ospedale di Nola. La donna è risultata positiva al tampone per Coronavirus. A renderlo noto è il sindaco di Ottaviano Luca Capasso. "Ho provveduto immediatamente a mettere in quarantena obbligatoria i familiari e abbiamo quasi ricostruito tutta la catena delle persone che hanno avuto contatti con la signora per porre in quarantena anche loro. In più è stato messo in quarantena anche l'edificio dove abitava la signora e l'edificio. Invito tutti alla prudenza e alla calma, ma soprattutto invito i giovani a frequentare meno le piazze e i luoghi di aggregazione".