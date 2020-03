Coronavirus, test rapidi e percorsi separati arrivano al Cardarelli

Due importanti novità al Cardarelli per affrontare l'emergenza Coronavirus. Dopo le pressanti richieste del personale medico, sono arrivati sia i percorsi separati “sporco-pulito” per contrastare il contagio e i test rapidi per eventuali diagnosi di Coronavirus per il personale medico. Le due importanti novità sono state attivate a partire da oggi nel principale ospedale napoletano.

Sono due i padiglioni dell'ospedale dedicati ai malati Covid. Si tratta dei padiglioni H e M da dove i sanitari usciranno percorrendo il percorso “sporco” individuato per evitare contaminazioni. Programmata anche l'esecuzione dei test rapidi sul personale sanitario. Dopo la comunicazione di ieri da parte della Task force, la direzione sanitaria si è attivata per la programmazione che partirà da medici e infermieri che sono impegnati nei reparti che si occupano di malati Covid per poi coinvolgere tutto il resto del personale sanitario dell'ospedale.

