Secondigliano, proteste dal carcere: "Qui è entrato il Coronavirus"

È di nuovo caos carceri a Napoli. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane a Poggioreale, dove i detenuti hanno chiesto l'amnistia in quanto nella struttura a loro dire ci sarebbero casi di Covid-19 che li metterebbero a rischio, anche a Secondigliano l'atmosfera si sta facendo in queste ore carica di tensione.

“Entrato il covid-19 nel carcere, aiutateci” e “Siamo qui per pagare ma non con la vita”, recitano le scritte - su due lenzuola bianche stese all'esterno delle celle - ad opera dei detenuti. Sta circolando infatti, all'interno del penitenziario, la notizia su di un caso di Covid.

Le persone detenute nel carcere hanno attirato l’attenzione con una “battitura” (cioè colpendo con oggetti metallici le sbarre delle celle), poi hanno mostrato le lenzuola.

Secondo le prime notizie, sarebbero quattro i detenuti con la febbre all'interno del carcere, tutti messi in isolamento e sui quali si attendono i risultati degli accertamenti. Voci non confermate vorrebbero i quattro portati addirittura in ospedale.

Tensioni

Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo: “Le aspettative delle menti delle rivolte, che hanno avuto come vittime i detenuti più deboli, non troveranno riscontro almeno nell’imminenza. Questo potrebbe portare a nuove sommosse che vedrebbero partecipi tutti i detenuti con pene residue basse che non sono rientrati tra le scarcerazioni per mancanza di requisiti. Lo scenario sarebbe lo stesso delle precedenti rivolte, ma le conseguenze sicuramente peggiori. Forte tensione anche all’esterno tra i famigliari dei detenuti, che allo stesso modo dei loro congiunti ristretti, troveranno delusione per la mancata scarcerazione degli stessi, diventando facile preda delle menti delle rivolte. Senza considerare il possibile appoggio esterno che potrebbe essere dato da gruppi anarchici”. Continua Di Giacomo: “Le carceri della Campania per quello finora detto sembrano poter essere un focolaio perfetto per dare inizio a nuove sommosse. Il pretesto sarà sicuramente la scoperta di casi di coronavirus tra detenuti all’interno degli istituti penitenziari”. Un clima molto pesante si avverte nelle carceri napoletane, conclude Di Giacomo.