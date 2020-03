Primo caso di Coronavirus sull'isola di Capri: "Gusto e olfatto inibiti"

Primo caso di positività al Coronavirus sull'isola di Capri. A renderlo noto è il Sindaco di Anacapri, Alessandro Scoppa.

“Devo informarvi che il tampone di un nostro concittadino, che lavorava fuori isola, è risultato positivo al Covid-19. Tengo a precisare che all’atto del rientro, lo scorso 16 marzo, ha comunicato che avrebbe osservato il periodo di isolamento fiduciario e che sia nel tragitto fatto per rientrare ad Anacapri che durante il citato isolamento, ha seguito tutte le norme di sicurezza previste dalle vigenti normative. In tale periodo, infatti, non ha avuto contatti con nessuno. I sintomi sono solo gusto e olfatto inibiti e non ha complicanze respiratorie. Il soggetto è in continuo contatto con chi di competenza. Questa notizia, non fa altro che rafforzare il concetto che solo seguendo le indicazioni comunali, regionali e statali si potrà superare questo grave periodo. Vi ribadisco quindi che dovete stare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Vi invito, infine a rispettare la privacy della persona interessata", spiega il primo cittadino isolano.

"Si tiene a precisare che già sul traghetto il soggetto era munito di mascherina e guanti, che da parte del sottoscritto sono stati identificati i possibili contatti, raggiunti e messi in isolamento. Il soggetto è stato messo in isolamento in altra struttura non di residenza, per cui con i familiari non ci sono stati contatti dopo il suo rientro. Il soggetto è monitorato e le sue condizioni sono buone, tanto da permettere il suo permanere nel domicilio di isolamento. La morbosa ricerca del nome è contro legge e saranno presi seri provvedimenti con chiunque, che per motivi professionali dovesse venire a conoscenza del nominativo e dovesse rivevarlo all'opinione pubblica", le parole del dott. Giovanni Garofalo, del Dipartimento di Prevenzione Asl Na 1 Centro.