In pensione da cinque anni: caposala torna in servizio per “dare una mano”

Guiderà l'equipe di infermieri del Loreto Mare, l'ospedale designato a Napoli a raccogliere tutti i malati di Coronavirus. Si chiama Carmine Silvestri, ha 70 anni ed è l'ex caposala infettivologo dell'ospedale Cotugno di Napoli. Da cinque anni in pensione ha deciso di tornare sul campo. "Ero in pensione da cinque anni e sono tornato perché penso che tutti dobbiamo dare una mano". Silvestri è stato richiamato dal suo ex direttore Franco Faella che pure è tornato sul campo e insieme mettono nella lotta contro il virus l'esperienza maturata tra il 1980 e il 2015.

"Lo considero un segno di stima. Mi sono ringalluzzito, facevo una vita da pensionato non piacevole, oggi invece torno a casa stanco la sera, non ho più le forze che avevo prima ma sto tornando in forma. Paura? L'abbiamo tutti chi dice il contrario dice una sciocchezza, dobbiamo usare tutte le armi che abbiamo. È una pandemia e non c'è un vaccino. Quindi ora c'è solo la prevenzione, la necessità di allontanarci uno dall'altro per evitare nuovi contagi".