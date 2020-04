Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 30 aprile da Napoli e dalla provincia

11.00 - La fila alla Mensa dei poveri

Lo scatto, diffuso dall'ex Opg, racconta il difficile momento di una larga fetta di popolazione napoletana

10.30 - Rientri da Nord a Sud, l'allarme dei medici: "I contagi potrebbero ripartire"

"Su mille rientri potremmo avere 20-30 positivi in Campania che potrebbero poi avere un effetto moltiplicatore sui contagi", spiegano due medici di base della I Municipalità. L'appello.

9.30 - Muore ex primario del Cotugno, addio al dottor Pempinello

Si è spento Raffaele Pempinello per anni stimato primario del Cotugno. A stroncarlo il Coronavirus, contratto probabilmente durante alcune visite a pazienti-amici durante l'epidemia a dimostrazione dell'abnegazione del medico, che seppur in pensione aveva voluto fornire i propri pareri medici e consigli.

9.00 - Saviano, segnalati altri tre casi di contagio

Il vicesindaco Addeo, subentrato al defunto Carmine Sommese, annuncia la positività al Covid-19 di altre tre persone. Il comune è diventato noto per la partecipazione di massa - nonostante disposizioni e raccomandazioni contrarie - ai funerali del sindaco Sommese.

8.20 - Metro linea 1, avvio di esercizio rimandato per mancata sanificazione

Secondo quanto riferito da fonti comunali alla base ci sarebbe un problema relativo alla sanificazione dei mezzi. La metro sarebbe ripartita alle 8:30 circa dopo un intervento riparatorio. Ma subito dopo sono state segnalate alcune persone all'interno della galleria. Servizio ripristinato definitivamente alle 10:15. "Ora bisogna risolvere la vertenza".

7.50 - L'ultimo bollettino di ieri: i contagi in Campania

Un dato molto confortante è stato comunicato nell'ultimo bollettino giornaliero della Task force della Protezione civile. Sono 13 i nuovi contagi scoperti nella giornata di ieri, confermando il trend positivo che ormai va avanti da diversi giorni.

Un dato così basso non si registrava dall'inizio dell'epidemia e non è mai stato registrato durante il periodo di lockdown. Dall'inizio dell'epidemia sono in totale 4.423 i casi registrati su un totale di 76.108 tamponi effettuati.

ll bollettino

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 812 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 465 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 192 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 51 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 95 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 68 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 30 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 2 risultati positivi.

Positivi di ieri: 13

Tamponi di ieri: 3.014

Totale complessivo positivi Campania: 4.423

Totale complessivo tamponi Campania: 76.108