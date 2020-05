Coronavirus, tutti gli aggiornamenti del 1 maggio da Napoli e dalla provincia

8.30 - Turismo e solidarietà: per ogni viaggio il 20% alla lotta contro il Covid 19

Parte dalla Campania l’iniziativa che vuole dare respiro al settore turistico via mare e aiutare chi ci aiuta. L’operazione si chiama #UnMareDiBene e consente di acquistare entro il 30 Maggio un’escursione in barca per viaggiare dall’1 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2021 nelle più belle località turistiche marine d’Italia e, contemporaneamente, aiutare la Croce Rossa Italiana nelle attività di soccorso e supporto alla popolazione contro l’emergenza Covid-19. (L'iniziativa)

08.00 - Continua il trend positivo: 21 nuovi casi

I nuovi casi di positività del 30 aprile sono 21 su un totale di 3.832 tamponi. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale a 4.444, a fronte di 79.940 test effettuati. (Il bollettino)