Coronavirus, Hamsik: "La situazione sembra preoccupante"

Marek Hamsik, oggi calciatore del Dalian, ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Marca", anche dell'emergenza Coronavirus, partita proprio dalla Cina e che oggi sta coinvolgendo anche l'Italia.

"Nel mese di gennaio la situazione non era così grave, ma ora sembra essere preoccupante. Non sappiamo quando ricomincerà il campionato in Cina. Dobbiamo rispettare questo processo. Non è facile, ma bisogna tranquillizzare tutti. Cosa dicono da Napoli sulla situazione in Italia? C'è molta preoccupazione e tutto sta peggiorando. Spero solo che la situazione migliori, per il bene di tutti", ha affermato l'ex capitano del Napoli.