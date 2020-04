Coronavirus, positivo il calciatore napoletano Vacca: il suo messaggio ai followers

E' positivo al Coronavirus anche il calciatore napoletano del Venezia Antonio Junior Vacca. E' lo stesso calciatore, 29 anni, un passato a Benevento, Foggia e Parma, a confermarlo con un videomessaggio diffuso sul suo profilo Instagram. "Volevo rassicurarvi dicendovi che sto bene, sono sotto osservazione dei medici che il Venezia mi mette a disposizione", spiega Vacca. "Voglio lanciarvi un messaggio: restate a casa per non compromettere il duro lavoro di medici e infermieri. Grazie a tutti per i tanti messaggi, mi raccomando non sottovalutate la situazione attenendovi a quelle che sono le disposizioni dateci dal governo. Fatelo soprattutto per medici e infermieri che rischiano la vita per salvarla a noi. Non mettete a rischio la vostra incolumità e quella degli altri", conclude Vacca.

