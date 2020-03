Boscotrecase, la Covid unit senza medici e senza attrezzature

"Il lavoro che i medici di questo ospedale hanno svolto nella prima settimana da Covid unit è eroico". L'ospedale di Boscotrecase è stato il primo, e per ora è anche l'unico, a essere trasformato in unità anti-Covid nella provincia di Napoli. Vito Rago è segretario aziendale dell'Anaao Assomed, l'associazione dei medici dirigenti, e ammette che i primi giorni sono stati durissimi: "I miei colleghi hanno fatto un lavoro encomiabile. - spiega il medico - Dopo una settimana critica, adesso c'è una sorta di equilibrio, ma resta molto fragile".

Le fragilità sono le stesse che vengono denunciate da quasi tutti i presidi ospedalieri campani: mancano medici, attrezzature e dispositivi di protezione individuale: "Boscotrecase - prosegue Rago - è stato trasformato in una struttura per pazienti covid, ma abbiamo un solo infettivologo. Per il resto, i medici si sono adattati a fare un lavoro diverso, che non hanno mai svolto. Se ci vogliono cinque infermieri noi ne abbiamo solo tre. Non siamo allo stremo, ma c'è stanchezza, la mole di lavoro è enorme e ci sarebbe bisogno di un ricambio".

Al momento, l'ospedale garantisce nove posti di terapia sub-intensiva: "Ma potremmo arrivare a 40 se ci inviassero trenta respiratori. - afferma l'esponente dell'Anaao - Le mascherine ci arrivano ogni tre giorni e dobbiamo pregare che non saltino un turno. Quelle adatte all'emergenza sono date al personale a contatto diretto con i contagiati, mentre agli altri vengono fornite le mascherine chirurgiche. Fortunatamente, abbiamo cominciato con i tamponi rapidi a tutti gli operatori, perché è importante che i medici non diventino untori".

L'ospedale di Boscotrecase è stato rimodulato in Covid unit in 48 ore. Troppe poche, forse, per garantire un'assistenza adeguata, nonostante l'encomiabile lavoro di medici e infermieri. "E' stata una scelta aziendale - specifica Vito Rago - che permette agli altri ospedali di essere 'puliti', cioé di garantire le altre cure senza il rischio che i pazienti vengano a contatto con ambienti contaminati".

I medici e gli infermieri di Boscotrecase chiedono aiuto: "Serve urgentemente un ricambio, ma dalla Regione non abbiamo avuto nessuna assicurazione".