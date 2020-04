Coronavirus, il riparto provinciale dei positivi. Sette morti in 24 ore: 300 le vittime in totale

La Protezione civile regionale ha diffuso l'approfondimento dei dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Covid-19. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus sale a 300: sono 7 le persone affette da Covid-19 morte ieri nella regione.

Il totale dei guariti è invece di 643 (+12 rispetto a due giorni fa), di cui 526 totalmente guariti (+69) e 117 clinicamente guariti (-57).

Il riparto per provincia dei casi registrati

Questo il riparto per provincia dei 3.988 casi di positività al coronavirus registrati dall’inizio dell’emergenza in Campania: in provincia di Napoli 2.130 (+21), di cui 829 (+3) a Napoli città e 1.301 (+18) negli altri comuni della provincia; in provincia di Salerno 602 (+3); in provincia di Avellino 425 (+2); in provincia di Caserta 397 (+4); in provincia di Benevento 167 (+3). Sono 267 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal Comune di Napoli

Il Comune di Napoli aveva diffuso poco prima il dato giornaliero rispetto alla situazione dei contagi nel proprio territorio, aggiornato alle ore 11 di oggi, sabato 18 aprile. Confortante il paragone con il dato di ieri: sono solo 3 i nuovi casi di contagio, 829 i totali. Si contano 20 nuovi guariti.