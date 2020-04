Coronavirus, bollettino del 22 aprile: 53 i positivi in Campania

​L'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto il bollettino finale del 22 aprile. 53 i positivi in Campania oggi, tre in più di ieri ma con 500 tamponi in più eseguiti rispetto al 21 aprile.

Ecco i risultati dei tamponi:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 3 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 576 tamponi di cui 13 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 79 tamponi, di cui 1 positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 103 tamponi, di cui nessuno positivo;

- Laboratorio di biotecnologie avanzate del CEINGE: sono stati esaminati 150 tamponi, di cui 1 risultato positivo .

Positivi di oggi: 53

Tamponi di oggi: 2.623

Totale complessivo positivi Campania: 4.238

Totale complessivo tamponi Campania: 58.324

Sei casi di Coronavirus in una clinica di Somma Vesuviana

"Purtroppo in questi istanti è giunta la notizia di altri 6 casi di Coronavirus presso la Clinica di Santa Maria del Pozzo dove sono stati effettuati ben 500 tamponi. Il totale sale a 7. Non si tratterebbe di cittadini sommesi ma stiamo seguendo e monitorando costantemente la situazione. Vigilerò e sarò intransigente sulle misure di sicurezza". Lo ha dichiarato in serata Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Da lunedì 27 tornano le consegne a domicilio e riaprono le librerie

Dopo lunga attesa - soprattutto da parte di quel comparto produttivo molto interessato - è arrivata l'ordinanza che rende nuovamente possibili le consegne a domicilio per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub e gelaterie. Da lunedì 27 aprile fino al 3 maggio, dunque, sarà possibile nuovamente ordinare da casa e attendere il fattorino per la consegna dei cibi cotti. L'ordinanza 37 varata dalla Regione Campania stabilisce che i bar e le pasticcerie potranno stare aperti e rispondere alle prenotazioni solo dalle 7 alle 14. Discorso diverso per gli altri esercizi che potranno lavorare dalle 16 alle 22.

L'ordinanza dispone anche la riapertura delle librerie, che potranno accogliere - secondo il protocollo sanitario - clienti dalle 8 alle 14. Polemiche da parte dei pasticcieri per le limitazioni alle aperture.