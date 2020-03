Coronavirus, 99 i positivi il 21 marzo: 936 i totali

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che, dal pomeriggio, sono stati analizzati:

- presso il centro di riferimento della Federico II 11 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Moscati 80 tamponi di cui 12 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 107 tamponi di cui 15 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi 40 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Sant'Anna 37 tamponi di cui 9 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale San Paolo 17 tamponi di cui 1 risultato positivo

Pertanto i positivi di queste sessioni del pomeriggio-sera sono 45.

Positivi di oggi: 99 (92 + 7 arrivati in nottata dall'ospedale Sant'Anna ma conteggiati oggi)

(Storico: positivi di ieri 88)

Tamponi di oggi: 548

Totale complessivo positivi Campania: 936

LUTTO A FRATTAMAGGIORE

"Cari concittadini mi hanno appena informato dall’Asl e dall’Unità di Crisi Regionale che un tampone effettuato post mortem ad un nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus. L’Asl, che ho prontamente sentito, ha già avviato tutti i controlli previsti dal protocollo sui possibili contatti. Si tratterebbe di un caso apparentemente indipendente rispetto agli altri già comunicati. La Città tutta si stringe intorno al dolore della famiglia. Invito ancora una volta tutti Voi a tenere in considerazione solo le comunicazioni ufficiali e ad essere rispettosi delle regole. Meno voci, più serietà e rigore assoluto su questa tragedia. Rispetto per la persona coinvolta e per la sua famiglia". E' il post Facebook con il quale il sindaco di Frattamaggiore, Marco Del Prete evidenzia il decesso registratosi nel paese.

DECESSO NEL NAPOLETANO

Un 74enne di Crispano è deceduto in seguito alle complicanze dopo aver contratto il Coronavirus. Ne dà notizia il sindaco di Crispano Michele Emiliano con un post su facebook.

Con grande tristezza devo comunicarvi la scomparsa del nostro concittadino che era stato colpito dal coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni e non è riuscito a superare la crisi. Alla famiglia va la mia vicinanza a nome di tutta la città;

Questo lutto ancora di più deve spingerci a restare a casa. Questo virus é imprevedibile e fino a quando non saremo usciti dalla grave fase di crisi continueremo ad essere tutti fortemente esposti. Restiamo a casa, segnaliamo alle forze dell’ordine quando c’è qualcuno che non rispetta i divieti. Insieme ce la faremo.

Anm limita il numero di passeggeri sui bus

Dopo gli appelli per gli assembramenti sui bus del trasporto pubblico, arriva la decisione di Anm di limitare le presenze sui pullman per l'emergenza Coronavirus.

La nota: "Anm, a tutela dei passeggeri e del personale, ha deciso di limitare il numero di passeggeri sugli autobus in circolazione a Napoli. Da oggi gli autisti dei mezzi sono autorizzati a non effettuare più le fermate di salita nel caso in cui a bordo ci sia una numero di persone superiore al 20% della capienza dell'autobus esposta sul pannello a bordo di ogni bus. Il numero massimo di passeggeri è stato stabilito per consentire agli utenti di mantenere un opportuno distanziamento interpersonale a bordo. Saranno effettuate regolarmente le fermate prenotate per la discesa. La nuova disposizione è stata resa nota con una circolare interna e sarà resa pubblica anche mediante apposito avviso esposto sulle porte dei bus. Anm continua ad assumersi ogni giorno la responsabilità di servire la mobilità cittadina e della provincia ma, al contempo, sente forte la responsabilità sia nei confronti di chi adopera il trasporto pubblico per lavoro o finalità irrinunciabili sia nei confronti dei conducenti, che con senso del dovere stanno continuando a svolgere giorno per giorno il proprio lavoro.