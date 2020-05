Coronavirus, il bollettino: 16 nuovi casi su 3mila e 500 tamponi eseguiti

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il bollettino odierno dei casi di Coronavirus scoperti nel territorio regionale.

I positivi di oggi sono 16, su 3.526 tamponi eseguiti. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale quindi a 4.684 unità, su 139.787 tamponi eseguiti.

Questi i risultati ripartiti per laboratorio:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 341 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 286 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 392 tamponi di cui 9 risultati positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 170 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 199 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 153 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 767 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 248 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 472 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 398 tamponi di cui 4 risultati positivi;.

La task force sottolinea che il dato dei 16 positivi odierni include anche i 9 positivi del comune di Letino, a Caserta, già oggetto del provvedimento di quarantena deciso questa mattina dal presidente della giunta Vincenzo De Luca.

I controlli per chi è rientrato in regione

L’Unità di Crisi della Regione Campania aveva poco prima reso noti i risultati dei controlli sui viaggiatori rientranti in regione. Sono stati effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino, e in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus.

Registrati 604 viaggiatori provenienti da fuori regione, numero comprensivo anche delle registrazioni di rientri con auto a noleggio (25). In particolare, 69 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido, 1 è risultato positivo (alla barriera autostradale di Napoli Nord) ed è stato sottoposto a tampone, in attesa di riscontro.

Il focus del pomeriggio: deceduti e riparto provinciale

Nel pomeriggio erano invece stati diffusi i dati del focus sul bollettino di ieri sera. Totale dei deceduti fermo a quota 396, tTotale guariti: 2.562 (+40, di cui 2249 totalmente guariti e 313 clinicamente guariti. .

Questo invece il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.568 (+5, di cui 973 Napoli Città e 1595 Napoli provincia);

Provincia di Salerno: 672 (+1);

Provincia di Avellino: 514 (+3);

Provincia di Caserta: 446 (+11);

Provincia di Benevento: 196 (+4);

Altri in fase di verifica Asl: 272 (-10).

I dati a Napoli

Il Comune di Napoli in mattinata aveva invece diffuso il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11 di oggi. Il totale resta lo stesso di ieri (973) ma in realtà si registra un nuovo paziente positivo. Nel totale di ieri venerdì 15 maggio, infatti, l'Asl aveva calcolato anche un paziente non residente nella città di Napoli.

I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Rispetto a ieri si segnalano anche 23 guariti in più (22 dei quali erano in isolamento domestico) e un nuovo ricovero in ospedale. Il totale dei guariti sale dunque a 443.