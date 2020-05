Coronavirus, nuovo positivo a Napoli: i dati dell'Asl

Il Comune di Napoli ha reso noto il rendiconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città, aggiornato alle ore 11 di oggi 30 maggio. L'Asl - che fornisce i dati - sottolinea un aumento nel numero dei positivi, ora a 193 (+1 rispetto a ieri).

Restano 678 i guariti, quindi il totale dei casi in città è cresciuto di un'unità proprio alla luce dell'unico positivo emerso dai tamponi.

Ricoverate in ospedale al momento 38 persone, di cui 4 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 155 in isolamento domestico. Fermo anche il numero dei decessi, che restano 128.

A oggi, a Napoli, si sono registrati 999 casi di Coronavirus.

L'ultimo bollettino regionale

Bollettino Coronavirus Campania, 29 maggio 2020

„Ieri sera il bollettino regionale aveva riportato 10 nuovi casi di Covid-19 in Campania su oltre 4300 tamponi analizzati.“