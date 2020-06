Coronavirus, nessun nuovo caso ed un decesso a Napoli: positivi scendono a 42

Scende a 42 il numero delle persone attualmente positive al Covid nella città di Napoli. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di mercoledì 17 giugno.

Nessun nuovo caso di positività è stato registrato nelle ultime 24 ore nel capoluogo campano, mentre i guariti sono 19 in più rispetto al precedente bollettino.

C'è da registrare, purtroppo, anche un nuovo decesso, che porta così il numero dei deceduti dall'inizio della pandemia in città a 137.

Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale, attualmente 9, di cui uno in terapia intensiva. Cala ancora anche il dato relativo alle persone attualmente in isolamento domiciliare (33).