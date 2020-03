Coronavirus, bollettino del 13 marzo: dodici nuovi contagi

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che da questa mattina sono stati esaminati 59 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 12 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il bilancio al momento è di 234 positivi in Campania, 5 guariti e 2 deceduti.

Morti a Napoli per Coronavirus

Brutte notizie intanto da Napoli. Sono due le vittime acclarate ieri per il Coronavirus. Il primo è un 88enne risultato positivo al Cotugno per Covid-19, che presentava però patologie multiple pregresse. Il secondo è un 66enne impiegato di via Petrarca ricoverato al Cotugno dal 9 marzo scorso, che non presentava particolari patologie pregresse, anche se già al ricovero era apparso subito grave.

"Questo virus subdolo e assurdo ce l’ha strappato con una violenza atroce. Per il suo recente modo di vivere, avrei fatto il suo nome se mi avessero chiesto: 'chi pensi sia più garantito rispetto al contagio?'", scrive un parente sui social ricordando l'uomo.

Controlli e multe

Continua il controllo da parte della Polizia Municipale di Napoli per verificare il rispetto delle norme nazionali e locali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella giornata di giovedì 12 marzo sono stati controllati 463 cittadini a cui sono stati richiesti i prescritti moduli di autocertificazione.

Nonostante i continui appelli volti a limitare gli spostamenti da casa per motivi di lavoro, salute e necessità, gli agenti hanno denunciato 18 soggetti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (non ottemperava alle disposizioni impartite dalle Autorità).

Sono stati inoltre effettuati 679 controlli ai pubblici esercizi, per il rispetto delle raccomandate distanze di sicurezza, per il divieto di assembramento e per la verifica dell'idonea certificazione della disinfezione dei locali, oltre alle prescritte sospensioni delle attività. In 2 casi i titolari di un bar e di una ricevitoria del Lotto, nella zona di Chiaia, sono stati denunciati e diffidati alla chiusura immediata perchè non osservavano la prescritta interruzione della attività commerciale, incuranti delle indicazioni nazionali. Oltre alla denunzia, le attività sono state segnalate agli uffici amministrativi comunali per i provvedimenti di sospensione conseguenziali.