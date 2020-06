Covid a Napoli, scende ancora il numero degli infetti: ora sono solo 35

Il Comune di Napoli ha diffuso attraverso il proprio account Facebook il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 in città, aggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 18 giugno.

Come specifica Palazzo San Giacomo, "nel numero totale dei cittadini napoletani risultati positivi al virus fino a oggi si rileva 1 (uno) paziente in meno, inserito nei precedenti bollettini cittadini, perché a seguito di verifiche è risultato in realtà non positivo".

I dati sono come sempre trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro.

I positivi in questo momento in città sono 35, -7 rispetto a ieri. Dei 35, 9 sono in ospedale uno dei quali in terapia intensiva. I guariti passano intanto a 836 (+6). Fermo a 137 il numero dei deceduti, un riconteggio porta i casi totali di Coronavirus registratisi in città a 1.008 (-1).