Bollettino Covid-19: a Napoli sempre meno infetti, ora sono 52

Il Comune di Napoli, attraverso la sua pagina social, ha diffuso il consueto resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città di Napoli, questo aggiornato alle ore 11 di oggi, martedì 16 giugno, con i dati dell'Asl Napoli 1 Centro.

Come specificato da Palazzo San Giacomo, "purtroppo nel bollettino odierno l’Asl Napoli 1 rileva un nuovo decesso. È d'obbligo specificare che non è avvenuto nelle ultime 24 ore ma nelle scorse settimane".

Nelle ultime 24 ore non si registrano in città nuovi casi di Covid. I positivi diventano quindi 52 (-10 rispetto a ieri). Di questi 42 sono in isolamento domestico, e i restanti 10 ricoverati in ospedale. Soltanto per uno di questi si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

I guariti a Napoli salgono a 820 (+9), mentre i deceduti a 137 (+1 rispetto al bollettino precedente) alla luce del decesso attribuito soltanto ora dall'Asl al Coronavirus nonostante sia avvenuto nelle scorse settimane.

L'ultimo bollettino regionale

Gli ultimi dati relativi invece all'intera Campania risalgono a ieri. I positivi segnalati sono stati 4 su 1.090 tamponi. Con, dall'inizio della pandemia, 4.613 casi registrati e 430 morti.