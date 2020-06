Coronavirus, il bollettino della Regione: 5 casi su 1.629 tamponi analizzati

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure atte a prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha reso noti i nuovi dati sullo stato dell'epidemia in Campania.

I positivi di oggi sono 5 su 1.629 tamponi analizzati, un numero relativamente più alto rispetto alla media degli ultimi giorni.

Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale quindi a 4.833 casi, riscontrati su 220.662 tamponi analizzati.

Anche il bollettino odierno, come quelli dei giorni scorsi, non dà il quadro laboratorio per laboratorio dei tamponi analizzati, che sono decisamente in numero inferiore rispetto alle scorse settimane. Non è quindi possibile desumere, al momento, dove siano stati riscontrati i nuovi casi di Covid-19.

Il focus sui dati

Nel pomeriggio era stato diffuso il consueto approfondimento sui dati del precedente bollettino, quello sui tamponi elaborati alle 23.59 del 7 giugno.

Il totale dei deceduti resta 426, mentre i guariti sono in tutto 3.685 (+10), di cui 3.652 totalmente guariti e 33 clinicamente guariti.

Come sempre si specifica che vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Coronavirus, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il riparto per provincia

Provincia di Napoli: 2.627 (dato invariato, del totale 1.003 su Napoli città e 1.624 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 688 (+1)

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 466 (+1)

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 291

I dati di Napoli

Per quanto riguarda Napoli, scende ancora il numero delle persone attualmente positive. A comunicarlo è stato nel primo pomeriggio il bollettino giornaliero dell'Asl che ha raccolto tutti i dati delle ultime 24 ore. Sono 108 i malati, cinque in meno rispetto a ieri che vanno ad aggiungersi ai guariti che salgono a quota 766. Resta invariato anche il numero dei decessi che resta fermo a 129. Per il quarto giorno di fila Napoli resta ferma con il numero di nuovi contagi facendo ben sperare per la fine dell'emergenza in città. In totale sono 1003 le persone trovate positive dall'inizio della pandemia.

L'allarme a San Giorgio a Cremano per un 17enne positivo

Un 17enne è risultato positivo a San Giorgio a Cremano , sono stati mappati tutti i suoi contatti diretti. "Come sempre abbiamo fatto, anche questa volta ci siamo mossi immediatamente per 'mappare' tutti i contatti che il ragazzo ha avuto, al fine di rassicurare i genitori dei giovani che lo hanno frequentato - ha reso noto il sindaco della città Giorgio Zinno - Insieme alla Asl abbiamo infatti deciso di effettuare i tamponi a tutti i ragazzi che sono stati in stretto contatto con il 17enne. In questo modo sapremo con certezza la situazione di ognuno di loro e fugheremo ogni dubbio per la serenità di tutti. Ovviamente il controllo viene fatto a scopi precauzionali tra l’altro trattandosi di giovani e quindi in maggioranza asintomatici. Data l’indagine portata avanti si crede che non vi siano soggetti positivi, ma ovviamente vanno fatti tutti i controlli del caso".

Intanto sembrano non destare preoccipazioni le condizioni del ragazzo. "Sta bene ed è seguito nel percorso di guarigione, ma resta valido l'appello al senso di responsabilità di ognuno di noi. Non bisogna cadere nel panico - conclude Zinno - ma allo stesso tempo richiedere a tutti la responsabilità che è l’unico elemento che può salvarci dal ritorno del virus. Nella giornata di domenica abbiamo avuto la risposta di tre tamponi negativi. Con responsabilità insieme ce la faremo".