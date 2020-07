Coronavirus, bollettino particolarmente severo: 27 nuovi casi su 775 tamponi

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure volte a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso il nuovo bollettino ordinario sulla situazione.

I positivi del giorno sono 27, riscontrati su di un totale di 775 tamponi effettuati. Un'incidenza particolarmente alta: era da aprile che i dati non risultavano così negativi, periodo durante il quale peraltro si effettuavano molti tamponi in più degli odierni. Il bollettino precedente era peraltro aggiornato alle 17 di ieri, quindi i tamponi positivi sono emersi nel lasso di tempo trascorso dalle 17 alle 23.59.

Il totale dei positivi giunge quindi a 4.746 su di un totale di tamponi analizzato pari a 293.368​ unità.

Restano 432 le vittime totali della pandemia in Campania, senza ulteriori incrementi.

Incrementa di uno invece il numero dei guariti, per un totale giunto a 4.087 persone.

Il grafico sull'andamento dei casi

De Luca: "Epidemia dietro l'angolo"

In occasione della terza edizione di Industria Felix a Napoli, il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva stamane stigmatizzato un "pericoloso rilassamento" in materia di prevenzione al contagio. "Io vado in giro con la mascherina, anche quando il sole batte, e sembro un monaco trappista. Sta prevalendo un nuovo senso comune: chi indossa la mascherina sembra un extraterrestre - sono state alcune delle sue dichiarazioni - Ci sono contagi di importazione e noto un rilassamento estremamente pericoloso. Qui rischiamo di trovare l'epidemia dietro l'angolo. Ricordo - ha sottolineato il governatore - che la mascherina non è più obbligatoria all'aperto ma va indossata in presenza di assembramenti".